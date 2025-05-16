"Я жива – на зло ворогам": Савченко з'явилася на відео після чуток про загибель

Надія Савченко спростувала чутки про свою загибель на фронті, які активно поширювали російські пропагандисти. Вона опублікувала відео з фронту.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на опубліковане нею відео. Надія Савченко спростувала фейки російських пропагандистів про свою нібито загибель на фронті.

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Надія Савченко повернулась з відеозверненням

Вона опублікувала відеозвернення у соцмережах, де запевнила, що жива і продовжить боротися попри ворожі вкиди.

Я жива і жити буду всім ворогам на зло, як і живе наша Україна. Надія не вмирає,

– заявила Савченко.

Раніше російський "воєнкор" Владімір Романов стверджував, нібито 11 травня по штабу 112 бригади тероборони вдарили авіабомбою, і Савченко, яка командувала ротою, загинула. Цю інформацію одразу спростувала її сестра Віра, назвавши пропаганду РФ "жалюгідною фантазією".

Савченко та її сестру мобілізували навесні 2022 року. Раніше навколо ексдепутатки спалахували скандали: зокрема, у 2024-му її звинувачували у "самовільному" наказі відступу, що нібито вплинуло на ситуацію в Очеретиному. Савченко у відповідь звернулася до СБУ та ДБР із закликом перевірити депутатку Мар’яну Безуглу, яка ініціювала звинувачення.