"Я жива – на зло ворогам": Савченко з'явилася на відео після чуток про загибель
- Надія Савченко спростувала чутки про свою загибель, опублікувавши відео з фронту, в якому запевнила, що жива.
- Російські пропагандисти раніше заявляли, що Савченко загинула під час авіаудару, але цю інформацію спростувала її сестра Віра.
Надія Савченко спростувала чутки про свою загибель на фронті, які активно поширювали російські пропагандисти. Вона опублікувала відео з фронту.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на опубліковане нею відео. Надія Савченко спростувала фейки російських пропагандистів про свою нібито загибель на фронті.
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Надія Савченко повернулась з відеозверненням
Вона опублікувала відеозвернення у соцмережах, де запевнила, що жива і продовжить боротися попри ворожі вкиди.
Я жива і жити буду всім ворогам на зло, як і живе наша Україна. Надія не вмирає,
– заявила Савченко.
Раніше російський "воєнкор" Владімір Романов стверджував, нібито 11 травня по штабу 112 бригади тероборони вдарили авіабомбою, і Савченко, яка командувала ротою, загинула. Цю інформацію одразу спростувала її сестра Віра, назвавши пропаганду РФ "жалюгідною фантазією".
Савченко та її сестру мобілізували навесні 2022 року. Раніше навколо ексдепутатки спалахували скандали: зокрема, у 2024-му її звинувачували у "самовільному" наказі відступу, що нібито вплинуло на ситуацію в Очеретиному. Савченко у відповідь звернулася до СБУ та ДБР із закликом перевірити депутатку Мар’яну Безуглу, яка ініціювала звинувачення.