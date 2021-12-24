Надмірна смертність в Україні зросла більш ніж удвічі: COVID на другому місці серед причин

За жовтень 2021 року померло 74 тисячі українців. Серед найчастіших причин смертності коронавірус – на другому місці.

Так, загалом місячне зростання смертності становило 53%. Свіжі дані про демографічну ситуацію в Україні оприлюднили у сервісі моніторингу Opendatabot.

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Найчастіші причини смерті українців

У жовтні серед основних причин смертності на першому міці серцево-судинні захворювання – 55%.

COVID-19 вийшов на друге місце – 20,3% від усіх смертей.

Серед інших причин:

на третьому місці – онкозахворювання – 8,4%;

захворювання органів дихання – 5,4;

нещасні випадки – 3%;

захворювання органів травлення – 3%.

Надмірна смертність зросла більш ніж удвічі

Із січня до вересня в Україні щомісяця помирало від 43 до 68 тисяч осіб.

Протягом місяця показник смертності від коронавірусу зріс уп'ятеро – померло понад 15 тисяч осіб.

Загалом упродовж 10 місяців 2021 року померло 562 тисячі українців. Надмірна смертність за цей період становила 77 011 осіб. Це вдвічі більше за торішній показник, коли надлишкових смертей було 32 569 за весь рік.

Надмірна смертність – що це? Це перевищення кількості смертей над очікуваним показником. У цьому випадку для порівняння використовували середні щомісячні дані за п'ять років – з 2015 до 2019 року.

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