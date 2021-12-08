Надмірне розорювання земель в Україні призводить до зниження родючості ґрунту, – екологи

За словами фахівців, в Україні рілля займає 57% країни – це більше, ніж у всіх інших державах Європи разом. Це реальна екологічна проблема у масштабах всієї країни.

А попри це наразі активісти проводять показові акції та блокують роботу промислових підприємств, звинувачуючи їх у всіх екологічних бідах, кажуть професійні екологи, та не підіймають справді важливих проблем.

Йдеться про критичну ситуацію із руйнуванням ґрунтів сільгосппризначення, адже щороку в Україні майже 500 млн тонн орних земель потерпають від ерозії, що вже призвело до зниження родючості ґрунту на площі більш ніж 32 млн га.

На жаль, так. Це справді реальність українська, і не тільки українська. Найбільше в Україні потерпають від ерозії південні регіони – мова йде про вітрову ерозію. А центральні регіони більше потерпають від водної ерозії і вітрової разом. Зараз таких деградованих земель через ерозію близько 13 млн га. Вони піддаються водній і вітровій ерозії в Україні,

– пояснює експерт зі землекористування Михайло Амосов.

Лише дуже різке скорочення масштабів розорюваності здатне зупинити згубне для ґрунтів явище та вирішити проблему із зниженням родючості. Також як мінімум потрібно вивести з обробітку всі схили та припинити розорюваність у долинах річок, кажуть експерти.

"Ми друга держава в світі з кінця в списку держав за рівнем розораності. Тобто більше, ніж наша держава, розораний лише Бангладеш. І у нас на даному етапі рілля займає 57% країни – це значно більше фактично, ніж у всіх інших державах Європи разом узятих", – зазначив голова ГО "Українська природоохоронна група" Олексій Василюк.