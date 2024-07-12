Міноборони відповіло, чи прискорює отримання повістки оновлення даних у Резерв+

Залишились лічені дні до 16 липня, коли військовозобов'язані повинні оновити свої військово-облікові дані. Міноборони наголошує: можна це робити через Резерв+. Повістки в застосунок не приходять.

Власне, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко зробила відповідну заяву.

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Оновлення даних не прискорює можливість отримання повістки

За словами посадовиці, свої персональні дані станом на 12 липня оновили 2,7 мільйона громадян України. Ніхто з них не отримав повістку через Резерв+.

З 2,7 мільйона громадян ніхто не отримав push (спливаюче повідомлення на екрані телефона – 24 Канал) з повісткою. Факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання громадянином повістки.

Як констатувала Черногоренко, від 90 до 100 тисяч людей щодня оновлюють свої військово-облікові дані через мобільну програму Резерв+, уникаючи живих черг.

Мільйони людей виконали вимогу оновити дані. Їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку,

– наголошує чиновниця.

Представниця Міноборони також акцентує: навіть якщо документ військовозобов'язаного з якихось причин не сформувався після оновлення даних, вимога закону вважається виконаною.