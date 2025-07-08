У Татарстані міг впасти не "легкомоторний літак", а надсучасний російський БпЛА "Альтіус", – ЗМІ
- У Татарстані 8 липня, ймовірно, впав новітній безпілотник "Альтіус-У", що здійснював випробувальний політ.
- Безпілотник має розмах крил 28,5 метра, злітну вагу 7 тонн і може перебувати в повітрі до 48 годин, його розробка почалася у 2011 році.
У російському Татарстані 8 липня просто на приватний будинок впав "легкомоторний літак Cessna". Однак, це цілком міг бути новітній безпілотник "Альтіус-У".
Він нібито здійснював випробувальний політ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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Що відомо про БпЛА "Альтіус"
РосЗМІ пишуть, що "Альтіус" упав на будинок нібито через те, що навігацію порушили невстановлені засоби РЕБ.
А Татарстан, де це сталося, – ключовий регіон, де росіяни збирають і випробовують свої безпілотники.
Як зауважили у "Мілітарному", перед падінням місцеві жителі бачили, що політ "Альтіуса" здійснювався у супроводі літака Cessna.
Те, що насправді впав не Cessna, а цей "перспективний" російський БпЛА також пишуть деякі українські OSINT-проєкти.
Іноді "Альтіус" називають "Альтаїр". Цей розвідувально-ударний БпЛА має:
- розмах крил – 28,5 метра,
- довжина – 11,6 метра,
- злітна вага – 7 тонн,
- висота польоту – 12 кілометрів,
- дальність польоту – до 10 тисяч кілометрів,
- час перебування в повітрі – до 48 годин.
Працювати росіяни над ним почали ще у 2011 році, а у 2016 були перші льотні випробовування.
У 2019 "Альтіус" здійснив свій перший політ у повністю автоматичному режимі.
Після 2020 року роботи над ним прискорилися.
У 2021 росіяни заявили про укладення контракту на постачання російському міноборони першої партії цих БпЛА. У тому ж році повідомлялося про перше застосування зброї з цього безпілотника по наземних цілях.
"Альтіус" може нести авіабомби та ракети класу "повітря-поверхня".
Аналітики припускають, що створенням такого безпілотника Росія хотіла створити аналог американського MQ-9 Reaper, який має теж і розвідувальні, й ударні функції.