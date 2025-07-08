У Татарстані міг впасти не "легкомоторний літак", а надсучасний російський БпЛА "Альтіус", – ЗМІ

У російському Татарстані 8 липня просто на приватний будинок впав "легкомоторний літак Cessna". Однак, це цілком міг бути новітній безпілотник "Альтіус-У".

Він нібито здійснював випробувальний політ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про БпЛА "Альтіус"

РосЗМІ пишуть, що "Альтіус" упав на будинок нібито через те, що навігацію порушили невстановлені засоби РЕБ.

А Татарстан, де це сталося, – ключовий регіон, де росіяни збирають і випробовують свої безпілотники.

Як зауважили у "Мілітарному", перед падінням місцеві жителі бачили, що політ "Альтіуса" здійснювався у супроводі літака Cessna.

Те, що насправді впав не Cessna, а цей "перспективний" російський БпЛА також пишуть деякі українські OSINT-проєкти.

Іноді "Альтіус" називають "Альтаїр". Цей розвідувально-ударний БпЛА має:

розмах крил – 28,5 метра,

довжина – 11,6 метра,

злітна вага – 7 тонн,

висота польоту – 12 кілометрів,

дальність польоту – до 10 тисяч кілометрів,

час перебування в повітрі – до 48 годин.

Працювати росіяни над ним почали ще у 2011 році, а у 2016 були перші льотні випробовування.

У 2019 "Альтіус" здійснив свій перший політ у повністю автоматичному режимі.

Після 2020 року роботи над ним прискорилися.

У 2021 росіяни заявили про укладення контракту на постачання російському міноборони першої партії цих БпЛА. У тому ж році повідомлялося про перше застосування зброї з цього безпілотника по наземних цілях.

"Альтіус" може нести авіабомби та ракети класу "повітря-поверхня".

Аналітики припускають, що створенням такого безпілотника Росія хотіла створити аналог американського MQ-9 Reaper, який має теж і розвідувальні, й ударні функції.