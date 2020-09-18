Глава Офісу Президента Андрій Єрмак "часто надто довіряє людям". Натомість йому слід було б навчитися відчувати, що не всі, хто посміхається тобі – друзі, і не всі похмурі – вороги.

Багато людей, які зараз критикують Андрія Єрмака, "колись приходили до нього, і він з ними довірливо спілкувався". Про це розповів радник Єрмака в ОП Михайло Подоляк в ефірі "Радіо НВ" 17 вересня.

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Він не розуміє корисливості намірів і бажання інших людей, які маскуються під друзів, а насправді (збираються – 24 канал) вдарити його у спину,

– так описав Подоляк свого шефа.

Ба більше, на думку Михайла Подоляка, Андрію Єрмаку "потрібно навчитися цього відчуття, що все-таки людина, яка тобі посміхається, не завжди друг, а людина, яка на тебе дивиться похмуро, не завжди тобі ворог".

У цьому ж ефірі Подоляк прокоментував резонансну заяву Маші Фокіної про дідуся Вітольда і друга Андрюшу, яких вона особисто познайомила.

Тут детальніше Андрюші потрібна була допомога, – Фокіна розповіла, як познайомила діда з Єрмаком

Подоляк зауважив, що Ігор Коломойський любить іноді потролити Володимира Зеленського. А інтерв'ю з онукою члена української делегації в ТКГ вийшло саме на телеканалі олігарха.