Офіс Президента збирається "витрачати більше часу на роз'яснення своїх дій". Це потрібно для того, аби виправити ситуацію з рейтингом Володимира Зеленського.

Про це радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк розповів в ефірі "Радіо НВ" 17 вересня.

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У Подоляка запитали, що має намір робити ОП, аби позитивно повпливати на рейтинг глави держави Володимира Зеленського.

Можливо, витрачатимемо більше часу на роз’яснення своїх дій,

– відповів радник Єрмака.

І додав, що Офіс Президента буде менше уваги віддавати "візуальним ефектам", а натомість більше уваги – "розмовним жанрам", щоб "пояснювати свої дії".

Але це, звісно, не все – Офіс Президента буде:

Ініціювати нові соціальні та економічні програми.

Вивчати можливість переформатування неефективних органів виконавчої влади.

Будемо прибирати частину якихось адміністративних функцій у держави, робити її більш ефективним сервісним центром,

– наголосив Подоляк.

До слова, у вересні 2020 року чинного главу держави Володимира Зеленського готові підтримати 29% українців серед тих, хто визначився з вибором (за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг").



Рейтинги ймовірних кандидатів у президенти / Інфографіка 24 каналу

Опитування проводили з 3 до 6 вересня 2020 серед 2000 українців віком від 18 років шляхом особистого інтерв'ю. Респонденти мешкають в усіх областях, крім тимчасово окупованих Криму та ОРДЛО. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.