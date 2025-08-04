Створений влітку 2024 року Центр безпілотних систем "Рубікон" у складі російської окупаційної армії взяв на озброєння безпілотні ударні катери. Основним їхнім завданням, ймовірно, стануть удари по українській морській інфраструктурі.

Про це в понеділок, 4 серпня, розповіли в Defense Express із посиланням на аналітика Сергія "Флеша" Бескрестнова, передає 24 Канал. Експерт припустив, що може стати протидією.

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Росіяни озброїлися надводними дронами

На оприлюднених відео можна побачити проведення навчань з ураження морських цілей за допомогою надводних дронів-камікадзе, а також надводний безпілотник, що вміє занурюватися під воду.

Ураження дроном цілі в морі: дивіться відео

"Флеш" наголошує – "Рубікон" працює над створенням технологій виявлення та знищення з повітря українських надводних дронів. Зі свого боку це натякає на те, що росіяни водночас відпрацьовують способи захисту власних безпілотників.

Треба вже розробляти системи пошуку ударних катерів і їх знищення. FPV успішно справляються з цими завданнями, головне організація,

– пише експерт.

Занурення безпілотника під воду: дивіться відео

Що відомо про "Рубікон"?

"Рубікон" – досить молода структура, яка працює під керівництвом російського міністра оборони Андрія Бєлоусова. Центр безпілотних систем відіграв важливу роль у знищенні української логістики під час бойових дій у Курській області.

Наразі формування отримує пріоритетне постачання у засобах ураження. За даними видання, йдеться про широкий перелік дронів, включно із зенітними FPV. Його перекидають передусім на ті напрямки, де найважливішим є завдання з перерізання логістики, йдеться про систематичні удари на відстані до 20 – 30 кілометрів.