Надзвичайна ситуація у Києві: що відомо

У Києві ввели режим надзвичайної ситуації через епідемію коронавірусу в Україні. Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів на своєму технічному позачерговому засіданні 20 березня.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль у своєму телеграмі.

Важливо У Києві та 2 областях України вводять надзвичайну ситуацію: рішення Кабміну

Окрім Києва уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19.

Надзвичайну ситуацію вводять у:

Києві;

Дніпропетровській області;

Івано-Франківській області.

Шмигаль додав, що наразі жодних нових обмежень наразі не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням Covid-19.

Режим надзвичайної ситуації ввели у Київській області 18 березня. Столицю випередили Буковина та Житомирщина. Там режим надзвичайної ситуації запровадили ще раніше.

Що передбачає режим надзвичайної ситуації?Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.

Карантин в Україні: головне

12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.



Що заборонено в Україні у період карантинних заходів / інфографіка 24 каналу