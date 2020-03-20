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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Надзвичайна ситуація у Києві: що відомо

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      У Києві ввели режим надзвичайної ситуації / basicgroup.ua

      У Києві ввели режим надзвичайної ситуації через епідемію коронавірусу в Україні. Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів на своєму технічному позачерговому засіданні 20 березня.

      Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль у своєму телеграмі.

      Важливо У Києві та 2 областях України вводять надзвичайну ситуацію: рішення Кабміну

      Окрім Києва уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19.

      Надзвичайну ситуацію вводять у:

      • Києві;
      • Дніпропетровській області;
      • Івано-Франківській області.

      Шмигаль додав, що наразі жодних нових обмежень наразі не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням Covid-19.

      Режим надзвичайної ситуації ввели у Київській області 18 березня. Столицю випередили Буковина та Житомирщина. Там режим надзвичайної ситуації запровадили ще раніше. 

      Що передбачає режим надзвичайної ситуації?Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.

      Карантин в Україні: головне

      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. 
      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

      Що заборонено в Україні у період карантинних заходів
      Що заборонено в Україні у період карантинних заходів / інфографіка 24 каналу

      В Росії зафіксували ще 54 випадки зараження коронавірусом
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Надзвичайні ситуації Новини Києва
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