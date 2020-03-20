Надзвичайна ситуація у Києві: що відомо
У Києві ввели режим надзвичайної ситуації через епідемію коронавірусу в Україні. Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів на своєму технічному позачерговому засіданні 20 березня.
Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль у своєму телеграмі.
Важливо У Києві та 2 областях України вводять надзвичайну ситуацію: рішення Кабміну
Окрім Києва уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19.
Надзвичайну ситуацію вводять у:
- Києві;
- Дніпропетровській області;
- Івано-Франківській області.
Шмигаль додав, що наразі жодних нових обмежень наразі не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням Covid-19.
Режим надзвичайної ситуації ввели у Київській області 18 березня. Столицю випередили Буковина та Житомирщина. Там режим надзвичайної ситуації запровадили ще раніше.
Що передбачає режим надзвичайної ситуації?Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.
Карантин в Україні: головне
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
- З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
Що заборонено в Україні у період карантинних заходів / інфографіка 24 каналу