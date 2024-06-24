Завдяки російській ППО: у Севастополі ввели надзвичайний стан

Цієї ночі російська протиповітряна оборона стала причиною загибелі людей у Криму. Наразі ж у Севастополі ввели надзвичайний стан.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Відповідний указ опублікував призначений окупантами глава міста Міхаіл Развожаєв. Режим надзвичайного стану регіонального значення запроваджується до особливого розпорядження.

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У Севастополі – надзвичайний стан

Як повідомляв Развожаєв, станом на вечір 23 червня внаслідок удару загинули четверо людей, зокрема двоє дітей. Також, за його словами, близько 151 особа звернулася за медичною допомогою, 82 людей було госпіталізовано до лікарні.

Вже вранці, 24 червня, обранець окупантів повідомив, що "вирішується питання" про транспортування до столиці країни-агресорки орієнтовно 15 – 20 постраждалих. За даними російських телеграм-каналів, кількість постраждалих під час ракетної атаки на Севастополь зросла до 155 осіб, серед них – 27 дітей.

Зокрема, за їхніми даними, кількість поранених із тяжкими травмами сягає 21 особи, з них 9 дітей, їх почали евакуювати до Москви.

Зауважимо, що за словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, російська "пе-ве-о" стала причиною загибелі людей у Криму. Під час атаки на військовий об'єкт окупанти збивали ракету над пляжем, де відпочивали люди.

Ба більше, напередодні міноборони Росії заявило, що українські військові завдали удару Севастополю американськими ракетами ATACMS. Вони були збиті засобами ППО, одна з ракет "відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста".

Оборонне відомство країни-агресорки самостійно підтвердило, що уламки ракет впали у кількох районах міста, зокрема на пляжі.