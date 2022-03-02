Надзвичайно нагальна вимога, – Кулеба про літаки для України

Дмитро Кулеба заявив, що зафіксували випадки, коли російські літаки здійснюють обстріли без зальоту на територію України. Варварськи використовуються військово-космічні сили Росії.

Про це міністр закордонних справ заявив на брифінгу. Дмитро Кулеба зазначив, що потребу України у зміценні Військово-повітряних сил необхідно розв'язати за декілька днів.

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Ми не можемо чекати, – Кулеба

"Дійсно, в України є надзвичайно нагальна потреба у зміценні Військово-повітряних сил. Ми працюємо над цим з низкою країн, є прогрес в цьому питанні", – сказав Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що ми не можемо чекати, тому що мовиться не про тижні. У нас нема тижнів, у нас є дні.

"Це не означає, що якщо не буде літаків, ми здамося. Але це означає, що якщо не буде літаків – ми будемо продовжувати боротьбу з, на жаль, набагато більшими втратами серед мирного населення. Тому що Росія цинічно продовжуватиме бомбити наші міста", – пояснив глава МЗС України.

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