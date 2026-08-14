Про це повідомляє ВВС.

Що відомо про масштаби забруднення?

Йдеться про суховантаж Minoan Pioneer, який 3 серпня був уражений снарядом поблизу узбережжя Оману. Після атаки судно загорілося, а супутникові знімки зафіксували поруч із ним нафтову пляму площею близько 10 квадратних кілометрів.

У наступні дні забруднення почало швидко поширюватися через Ормузьку протоку в напрямку острова Кешм. На знімках від 10 серпня пляма вже займала понад 300 квадратних кілометрів – розміром з понад 40 тисяч футбольних полів.

Величезний розлив нафти в Ормузькій протоці / Фото ВВС

За оцінкою генерального директора природоохоронної організації SkyTruth Джона Амоса, обсяг розлитої нафти може значно перевищувати 380 тисяч літрів.

Це те, що я б назвав великою нафтовою плямою,

– заявив Амос.

Перевірені відеозаписи також показали густий шар чорної нафти на пляжі Суза на острові Кешм. На місці проводили роботи з очищення узбережжя.

Острів Кешм має важливі природні території, зокрема мангрові ліси, коралові рифи, місця гніздування морських черепах та рибальські угіддя. Саме тому екологи побоюються, що наслідки забруднення можуть бути значними.

Експерт із питань енергетики та довкілля Університету Саутгемптона Кейван Хоссейні назвав ситуацію "дуже тривожною".

Це означає, що розлив може мати особливо серйозні наслідки для дикої природи, екосистем та місцевих громад,

– пояснив він.

Водночас фахівці наголошують, що видима на поверхні моря пляма може бути лише частиною проблеми. Важчі компоненти нафти здатні опускатися на морське дно і залишатися там роками.

Іранські державні ЗМІ спочатку повідомили, що походження забруднення розслідують. Представник Міністерства закордонних справ згодом заявив, що джерелом розливу було "іноземне судно для перевезення насипних вантажів".

Водночас Іран прямо не визнав відповідальності за атаку на Minoan Pioneer. Однак експерти з морської безпеки, які проаналізували доступні дані, вважають, що саме Тегеран, ймовірно, стояв за нападом.

Самір Мадані з TankerTrackers.com заявив, що візуальні дані вказують на походження плями саме від Minoan Pioneer, назвавши ситуацію "раною, завданою Іраном самому собі". Масштаб забруднення наразі остаточно не встановлений, а незалежно підтвердити заяву іранської влади про майже повну ліквідацію розливу BBC не змогла.

Нагадаємо, Minoan Pioneer – не єдине судно, яке постраждало внаслідок атак поблизу Ормузької протоки. Раніше інший інцидент призвів до затоплення контейнеровоза Safeen Prestige, після чого Міжнародна морська організація ООН також повідомляла про нафтову пляму.

За даними морської розвідувальної компанії Kpler, від кінця лютого поблизу Ормузької протоки було зафіксовано 67 атак на судна. Фахівці попереджають, що подальші удари можуть створити нові ризики для довкілля, особливо якщо будуть пошкоджені судна з великими запасами пального або небезпечними вантажами.