У Феодосії вже шосту добу горить нафтобаза

У тимчасово окупованій Феодосії вже шосту добу триває пожежа. Зокрема, в росіян горить найбільша нафтобаза на півострові.

У тижневому звіті російський так званий "глава" Криму Аксьонов пожежу проігнорував, як і не сказав про причини інциденту, пише 24 Канал з посиланням на російських окупантів.

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Що відбувається на нафтобазі росіян у Феодосії

Російський так званий "голова" Феодосії Ігор Ткаченко розповів, що режим "техногенної надзвичайної ситуації" місцевого рівня у Феодосії через пожежу на нафтобазі наразі не зняли. Адже росіяни вже шосту добу не можуть загасити пожежу.

Режим надзвичайної ситуації техногенного характеру поки що не знято, робота з ліквідації наслідків займання продовжується,

– заявив Ткаченко.

Він додав, що діє також обмеження щодо проїзду транспорту на ділянках доріг, що розміщені по периметру нафтового термінала.

Окрім того, російські окупанти запевнили, що 11 жовтня евакуйовані мешканці активно поверталися до своїх будинків.

"До 20 години вечора (11 жовтня – 24 Канал) у пунктах тимчасового розміщення залишалося лише 29 осіб – мешканці мікрорайону Північний та вулиці Геологічної", – заявив окупаційний "глава".

До речі, українські військові атакували ворожу нафтобазу вранці 7 жовтня. Російські ЗМІ писали, що нафтобазу у Феодосії атакували двома ракетами ATACMS.