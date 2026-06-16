Нафтобаза палає, окупанти перекривають траси: в Краснодарський край навідались БпЛА

У вівторок, 16 червня, безпілотники навідались у станицю Полтавську Краснодарського краю Росії. Там спалахнула місцева нафтобаза.

Про це пише телеграм-канал Exilenovа+ та оперативний штаб Краснодарського краю.

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Дрони атакували Краснодарський край

За даними російського оперативного штабу, займання на території нафтобази виникло внаслідок падіння уламків БпЛА. Для ліквідації пожежі залучили 32 особи та 7 одиниць техніки.

Повідомляється, що загиблих і постраждалих немає.

Разом із тим через інцидент рух трасою між станицею Полтавська та хутором Трудобеліковським тимчасово перекрито.

В Краснодарському краї палає нафтобаза: дивіться відео

Зауважимо, що станиця Полтавська розташована в Краснодарському краї Росії – всього за 80 кілометрів на захід від Краснодара, між крайовим центром та узбережжям Азовського моря.

Від лінії фронту до цього об'єкта – близько 385 кілометрів.

Де розташована станиця Полтавська: дивіться на карті

Нафтобаза в Полтавській станиці є важливою ланкою логістичного ланцюга. Цей об'єкт приймає нафтопродукти з нафтопереробних заводів, зокрема підприємства "Лукойл", й надалі розподіляє їх до мереж АЗС та споживачів. Саме такі вузли забезпечують потреби цивільного сектору Краснодарського краю та Адигеї, а також військової логістики на південному та східному напрямках.

Водночас сам Краснодарський край відіграє важливу роль у російські логістиці під час війни. Саме з цього регіону запускаються "Шахеди" на мирні міста України, на аеродромі Приморсько-Ахтарськ накопичуються безпілотники, а з Єйська працює авіація Су-34. Тому удари по паливній інфраструктурі регіону значно ускладнюють забезпечення цих об'єктів пальним.

Дрони атакували нафтобазу: дивіться відео

Де нещодавно гриміли вибухи в Росії?

В ніч проти 15 червня російська Тула опинилась під атакою безпілотників. На опублікованих у мережі кадрах видно, що загоряння спалахнули одразу на кількох локаціях. Однак наразі точно невідомо, які саме об'єкти зазнали атаки. Втім, зауважимо, що саме Тула є одним із головних центрів військово-промислового комплексу Росії.

У Підмосков'ї безпілотники завдали удару за 600 метрів від АТ "ВПК "НВО машинобудування". Відомо, що це підприємство розробляє гіперзвукові ракети "Циркон" та стратегічний ракетний комплекс "Авангард". Водночас мер Москви Сергій Собянін повідомив про 4 "збиті" БпЛА, які летіли на столицю.