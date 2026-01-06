Незабутнє видовище: у Старому Осколі масштабно горить нафтобаза

Надвечір 6 січня українські дрони навідалися до Бєлгородської області. Там вони влаштували вогняне шоу у місті Старий Оскол.

Безпілотники влучили по нафтобазі. Пожежу, яка після цього розгорілася, можна побачити практично з усіх районів міста, передає 24 Канал.

Дивіться також Кінець Курської операції, 3 втрачені міста та оборона Купʼянська․ Головні події 2025 року на фронті

Що відомо про атаку дронів на нафтобазу у Старому Осколі?

Незадовго до 22:00 губернатор Бєлгородської області Владислав Гладков підтвердив удар по нафтобазі на території Старооскольського округу.

За словами Гладкова, внаслідок детонації на території спалахнули кілька резервуарів. Попередньо, постраждалих немає.

Пожежні розрахунки намагаються загасити пожежу на нафтобазі.

Прямо зараз видно відкрите горіння резервуарів із паливом.

Одні телеграм-канали зазначають, що уражена була нафтобаза "Татнафта", а інші – "Осколнафтопостач" – один з найбільших постачальників паливно-мастильних матеріалів у Бєлгородській області.

У Старому Осколі загорілася нафтобаза / Фото з соцмережі

Як гарно палають резервуари з паливом: дивіться відео

Нафтобазу охопило полум'я: дивіться відео

У Бєлгородській області – яскраве видовище: дивіться відео

Як полуменіє нафтобаза у Старому Осколі: дивіться відео

Що відомо про останні удари України по Росії?