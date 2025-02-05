Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї: у ЦПД пояснили, наскільки це важливий об'єкт

У ніч проти 5 лютого дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї. Це підприємство переробляло пальне для потреб окупаційної армії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

До теми Там вночі "танцювала" "бавовна": де на карті розташована нафтобаза у Росії, уражена дронами

У чому важливість ураженої нафтобази

Коваленко повідомив, що атакована нафтобаза "Албашнефть" в Краснодарському краї належить нафтопереробному підприємству, яке здатне переробляти до 320 000 тонн нафти на рік. Основна продукція для цього підприємства – бензин прямої перегонки, дизельне пальне, мазут.

Воно постачається збройним силам Росії. Це ще один логістичний об‘єкт російської армії,

– наголосив Коваленко.

Нагадаємо, що 02:00 5 лютого губернатор Краснодарського краю Росії Веніамін Кондратьєв повідомив про "інцидент" в регіоні. Так, посадовець заявив, що у станиці Новомінській Канівського району "уламки БпЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів".

Унаслідок атаки на нафтобазі спалахнула пожежа, якій надали 2 ранг складності. Приборкати пожежу намагалися 55 пожежників, однак, як свідчать кадри з мережі, виходило у них це не дуже вдало.

Так, на опублікованому в мережі відео можна побачити, як вогонь охопив територію нафтобази. Крім того, приборкати його не вдалося й станом на зараз.

Водночас російське міноборони ніяк не прокоментувало атаку. У відомстві лише повідомили, що збили 4 БпЛА над Курською та Бєлгородською областями.