Нафтогаз не знайшов підтримки в уряді та парламенті щодо рекордної дотації

Міністерство фінансів України, а також депутати бюджетного та податкового комітету Верховної Ради виступили проти виділення рекордної дотації з державного бюджету на компенсацію збитків НАК “Нафтогаз України” у 2023 році.

За даними "Телеграфу", наразі єдиною, хто в уряді підтримує заявку на НАКУ на дотацію в повному обсязі, є міністр економіки Юлія Свириденко.

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Як стало відомо, проєкт фінплану НАК Нафтогаз України передбачає компенсацію збитків НАКу на суму 327 мільярдів гривень.

Документ зараз перебуває на погодженні у Кабміні, а згодом, у разі його затвердження, потребуватиме змін до державного бюджету на 2023 рік.

Варто підкреслити, що ця сума більша, ніж витрати держбюджету-2023 на медицину (206 мільярда) та освіту (122 мільярди) разом узяті. При чому якщо гроші для медиків та освітян в бюджеті-2023 вже закладені, то для задоволення апетитів Чернишова їх ще треба десь знайти.

Опитані "БізнесТелеграфом" експерти вказують не необхідність перевірки фінансового стану НАК "Нафтогаз України" й самої ефективності компанії.

"НАК – це компанія банкрут, що може існувати виключно завдяки викачуванню останніх соків із державного бюджету, – вважає Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова. – Не потрібно під час війни це робити, краще подумати про її санацію, а гроші направити на відновлення об'єктів електроенергетики та на підтримку бідних людей. Для залучення інвестицій в галузь необхідно провести до 2026 р. повну лібералізацію ринку із ліквідацією перехресного субсидування та демонополізацією, а сам НАК "Нафтогаз України" має бути ліквідований, як зайва "прокладка" між виробниками та споживачами".

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар прогнозує, що публічна дискусія щодо рекордної заявки НАКу на державну дотацію може завершитись підвищенням тарифів на газ для населення.

Нафтогаз у його нинішньому становищі перетворився у серйозний фінансовий тягар. Зараз у компанії збитки та борги, – говорить експерт. – І тут треба говорити про підвищення цін і тарифів на природний газ. Це те, чого не хоче робити уряд, влада в Україні в цілому. І не безпідставно, тому що російська агресія продовжується, країна не стає багатшою, населення біднішає.