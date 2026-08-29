Нафтогаз і підприємство Дніпра домовились про врегулювання мільярдної заборгованості

Група "Нафтогаз" і комунальне підприємство Дніпровської міської ради "Теплоенерго" узгодили механізм, який допоможе врегулювати заборгованість за спожитий природний газ. Сума боргу склала близько 1 мільярда гривень.

Про це повідомили у компанії.

Що відомо про домовленість?

Група "Нафтогаз" зазначила, що досягла угоди з комунальним підприємством Дніпровської міської ради "Теплоенерго". Компанії реструктуризують заборгованості за спожитий природний газ у розмірі близько 1 мільярда гривень.

Сторони заявили, що знайшли ефективний механізм, який допоможе врегулювати борг та погодили взаємовигідні умови. Нафтогаз отримає додаткові фінанси, які зможе використати для закупівлі необхідних на зиму обсягів імпортного газу та відновлення пошкоджених Росією об’єктів. "Теплоенерго" зможе зосередитись на ефективній підготовці до опалювального сезону.

Нафтогаз зацікавлений у системному врегулюванні заборгованості за спожитий газ і відкритий до перемовин з усіма підприємствами теплопостачання. Переконаний, що цей підхід може стати практичним рішенням і для інших компаній і регіонів,

– заявив виконувач обов'язків голови правління Сергій Федоренко.

У компанії наголосили, що домовленість є важливою для забезпечення стабільної роботи системи теплопостачання у Дніпрі. У переговорах щодо врегулювання заборгованості взяли участь:

міська влада Дніпра;

Дніпропетровська обласна військова адміністрація;

Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту.

Нагадаємо, що у середу, 26 серпня, російські війська КАБами вдарили по критичній інфраструктурі Херсона. Під атакою ворога опинилась міська ТЕЦ, яка є основним джерелом тепла для жителів.