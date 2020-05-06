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      "Нафтогаз" має на своїх рахунках понад 64 мільярди гривень – це річний бюджет Києва

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      "Нафтогаз" має на своїх рахунках понад 64 мільярди гривень – більше ніж річний бюджет Києва
      "Нафтогаз" має на своїх рахунках понад 64 мільярди гривень – більше ніж річний бюджет Києва / utg.ua

      НАК "Нафтогаз України" має на своїх рахунках 7 мільярдів гривень, 1,74 мільярда доларів і 340 мільйонів євро. Сумарно, за чинним курсом валют, ці гроші складають 64,1 мільярда гривень.

      Про розмір грошей на рахунках "Нафтогазу" заявив 6 травня на засіданні уряду глава правління компанії Андрій Коболєв, повідомляє 24 канал. Якщо порівнювати з чимось цю суму, то вона є на понад 5 мільярдів більшою, ніж бюджет Києва на 2020 рік.

      Цікаво Коболєв назвав свою зарплату в "Нафтогазі" на час карантину

      "Таким чином, у будь-який момент, коли акціонер прийме рішення про виплату дивідендів або отримання коштів іншим чином, ці кошти можуть бути передані до держбюджету для фінансування програм", – сказав Коболєв.

      Зауважимо, що за 6 мільярдів гривень від "Нафтогазу" планують відремонтувати і наповнити сучасним обладнанням 210 приймальних відділень опорних лікарень по всій Україні.

      "Нафтогаз" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Група є монополістом по зберіганню природного газу в підземних сховищах і транспортуванню нафти трубопровідним транспортом по території країни.

      Дивіться відео з засідання уряду 6 травня, на якому виступав Коболєв:

       

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Андрій Коболєв Гроші Нафтогаз
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