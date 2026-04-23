По нафтопроводу "Дружба" в Словаччину пішла нафта
- Словаччина знову отримує нафту через нафтопровід "Дружба" після понад тримісячної перерви.
- Україна полагодила нафтопровід після російської атаки, про що напередодні заявив Зеленський.
Словаччина почала отримувати нафту через нафтопровід "Дружба". Постачання поновили о другій ночі за Києвом в четвер, 23 квітня.
Про це повідомляє Reuters. Журналісти посилаються на міністерство економіки Словаччини.
Що відомо про поновлення постачання нафти у Словаччину через "Дружбу"?
Журналісти вказали, що нафтопровід "Дружба" став одним із найбільш політично напружених об'єктів інфраструктури в Європі після зупинки поставок російської нафти до Угорщини та Словаччини в січні.
Тобто перерва в постачанні тривала понад три місяці. Втім, прийом нафти до Словаччини трубопроводом "Дружба" вже відновлено.
Угорщина та Словаччина продовжують залежати від російської нафти та газу і намагаються підтримувати постачання, незважаючи на зусилля ЄС припинити імпорт російських енергоносіїв після вторгнення Росії в Україну у 2022 році,
– додали в Reuters.
Зверніть увагу! На тлі ситуації довкола "Дружби" The Economist написали, що між Україною та Європою стався розкол. Шведсько-американський економіст і дипломат, провідний міжнародний експерт з національних економік України, Росії та країн колишнього СРСР Андерс Аслунд у коментарі 24 Каналу сказав, що ця оцінка перебільшена.
В чому суть конфлікту довкола "Дружби"?
Україна припинила постачання російської нафти в Європу. Справа в тому, що атакою було пошкоджено нафтопровід "Дружба". Угорщина та Словаччина не повірили і робили різні гучні заяви. Слід сказати, що це відбувалося на тлі парламентських виборів в Угорщині.
21 квітня Володимир Зеленський заявив: ремонт нафтопроводу "Дружба" завершено. Але ніхто не може гарантувати, що Росія не повторить атаки на трубопровідну інфраструктуру.
Наступного дня президент написав: "Україна виконує свої зобов'язання у відносинах з Євросоюзом, навіть у таких неоднозначних питаннях, як робота нафтопроводу "Дружба".
Таким чином, наша держава розраховує на схвалення Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро. Раніше це блокували Угорщина та Словаччина, пояснюючи, що гроші будуть, тільки коли буде нафта.
За даними Politico, остаточне схвалення кредиту відбудеться 23 квітня на Кіпрі під час неформального саміту лідерів ЄС. Туди особисто вирушив Зеленський.
Словацькі ЗМІ пишуть, що перші поставки до Slovnaft надійдуть лише через кілька днів. У Slovnaft майже на 100 відсотків перейшли на неросійську нафту, яку імпортують трубопроводом Adria з хорватського порту Омішаль. Але може бути, що повернуться до російської нафти.
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо не тішиться відкриттю "Дружби". За його словами, довіра між Словаччиною та Україною підірвана.