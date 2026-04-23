По нафтопроводу "Дружба" в Словаччину пішла нафта

Словаччина почала отримувати нафту через нафтопровід "Дружба". Постачання поновили о другій ночі за Києвом в четвер, 23 квітня.

Про це повідомляє Reuters. Журналісти посилаються на міністерство економіки Словаччини.

До теми "Дружба" повертається: скільки заробляє Україна з транзиту і чому Росія отримує в рази більше

Що відомо про поновлення постачання нафти у Словаччину через "Дружбу"?

Журналісти вказали, що нафтопровід "Дружба" став одним із найбільш політично напружених об'єктів інфраструктури в Європі після зупинки поставок російської нафти до Угорщини та Словаччини в січні.

Тобто перерва в постачанні тривала понад три місяці. Втім, прийом нафти до Словаччини трубопроводом "Дружба" вже відновлено.

Угорщина та Словаччина продовжують залежати від російської нафти та газу і намагаються підтримувати постачання, незважаючи на зусилля ЄС припинити імпорт російських енергоносіїв після вторгнення Росії в Україну у 2022 році,

– додали в Reuters.

Зверніть увагу! На тлі ситуації довкола "Дружби" The Economist написали, що між Україною та Європою стався розкол. Шведсько-американський економіст і дипломат, провідний міжнародний експерт з національних економік України, Росії та країн колишнього СРСР Андерс Аслунд у коментарі 24 Каналу сказав, що ця оцінка перебільшена.

В чому суть конфлікту довкола "Дружби"?