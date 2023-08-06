У Польщі стався витік на нафтопроводі "Дружба": одну з ниток зупинили

Постачання нафти до Німеччини однією з двох ниток трубопроводу "Дружба" зупинили через виявлений витік. Наразі на місці працюють фахівці.

Витік виявили ввечері 5 серпня. Про це повідомляють на сайті компанії PERN, оператора польської ділянки нафтопроводу.

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У Польщі стався витік на нафтопроводі "Дружба"

Ввечері 5 серпня системи автоматизації PERN виявили витік у нафтопроводі "Дружба" в муніципалітеті Ходець. Він стався на одній з двох ниток західної ділянки, якою сира нафта надходить до Німеччини.

Перекачування на пошкодженій нитці було негайно зупинено. Інша лінія нафтопроводу працює без змін. Загрози здоров'ю та життю місцевих мешканців немає,

– мовиться у повідомленні.

Державна пожежна охорона та аварійні служби PERN перебувають на місці події та забезпечують безпеку території. Одразу після завершення аварійно-відновлювальних робіт розпочнуть рекультивацію ділянки, щоб якнайшвидше відновити її до початкового стану. Всі роботи відбуваються під наглядом екологічних служб.

Наразі компанія з'ясовує причини інциденту. Інші елементи інфраструктури PERN працюють у штатному режимі. Зокрема, мовиться про Поморську ділянку, яку використовують для перекачування сирої нафти, що надходить танкерами до Польщі, а потім також до Німеччини.

"Інфраструктура компанії підлягає циклічним перевіркам технічного стану відповідно до законодавства. Польські нафтопереробні заводи отримують сиру нафту відповідно до номінацій. Ситуація не впливає на доступ до пального для польських водіїв", – додали у PERN.

Компанія контактує з Воєводською інспекцією з охорони навколишнього середовища та Регіональною інспекцією з охорони навколишнього середовища.

"Дружба" є одним із найбільших нафтопроводів у світі – його довжина сягає близько 5500 кілометрів. Він бере початок у російському місті Альметьєвск, після чого проходить через Самару і Брянськ до білоруського Мозиря.