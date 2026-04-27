24 Канал Новини світу Нафтова пляма з Туапсе наближається до палацу Путіна в Геленджику
27 квітня, 21:53
2

Сергій Попович
Основні тези
  • Нафтова пляма від Туапсе наближається до пляжів палацу Путіна в Геленджику.
  • Пляма вже досягла Новомихайлівського, Джубги та Архипо-Осиповки, що всього у 20 кілометрів від палацу.
Супутникові знімки демонструють, що нафтова пляма від Туапсе розширилась. Забруднення наближається до пляжів палацу Путіна у Геленджику.

Такі висновки можна зробити з супутникових фото, які поширив проєкт екологічного моніторингу "Прозрачный мир".

Наскільки розтеклася нафта з Туапсе?

Нафтові плями від розливу у Туапсе 23 квітня досягло населеного пункту Новомихайлівське на північ від Туапсе. Вже 26 квітня забруднення видно в районі Джубги та Архипо-Осиповки.

Палац Путіна біля Геленджика на мисі Ідокопас розташований всього у близько 20 кілометрів від Архипо-Осиповки. Ймовірно, працівникам палацу незабаром теж доведеться лопатами збирати нафту зі штучних білих пляжів Путіна.


Нафтові смуги на морі поблизу російського узбережжя / Фото "Прозначного мира"

Де розташований палац Путіна: дивіться на карті

Що відомо про атаку на НПЗ у Туапсе?

  • Вночі 20 квітня українські БпЛА вгатили по НПЗ в Туапсе. Удар по нафтопереробному заводу стався, коли пожежу після попередньої ще не ліквідували. Було влучання у резервуарний парк.

  • НПЗ у Туапсе зупинив роботу на невизначений строк. Офіційно про це не говорили, але так стверджують джерела Reuters.

  • Після удару місцеві стали скаржитися на погіршення погодних умов – з неба йшов дощ із нафти.

  • За даними Генштабу, на Туапсинському нафтопереробному заводі знищено 24 резервуари, ще чотири пошкоджено під час удару 20 квітня.

