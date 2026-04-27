Нафтова пляма з Туапсе наближається до палацу Путіна в Геленджику
- Пляма вже досягла Новомихайлівського, Джубги та Архипо-Осиповки, що всього у 20 кілометрів від палацу.
Такі висновки можна зробити з супутникових фото, які поширив проєкт екологічного моніторингу "Прозрачный мир".
Дивіться також Знищено 24 та пошкоджено ще 4 резервуари: Генштаб уточнив результати ударів по НПЗ у Туапсе
Наскільки розтеклася нафта з Туапсе?
Нафтові плями від розливу у Туапсе 23 квітня досягло населеного пункту Новомихайлівське на північ від Туапсе. Вже 26 квітня забруднення видно в районі Джубги та Архипо-Осиповки.
Палац Путіна біля Геленджика на мисі Ідокопас розташований всього у близько 20 кілометрів від Архипо-Осиповки. Ймовірно, працівникам палацу незабаром теж доведеться лопатами збирати нафту зі штучних білих пляжів Путіна.
Нафтові смуги на морі поблизу російського узбережжя / Фото "Прозначного мира"
Що відомо про атаку на НПЗ у Туапсе?
Вночі 20 квітня українські БпЛА вгатили по НПЗ в Туапсе. Удар по нафтопереробному заводу стався, коли пожежу після попередньої ще не ліквідували. Було влучання у резервуарний парк.
НПЗ у Туапсе зупинив роботу на невизначений строк. Офіційно про це не говорили, але так стверджують джерела Reuters.
Після удару місцеві стали скаржитися на погіршення погодних умов – з неба йшов дощ із нафти.
За даними Генштабу, на Туапсинському нафтопереробному заводі знищено 24 резервуари, ще чотири пошкоджено під час удару 20 квітня.