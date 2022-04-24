Нафтове ембарго – питання тижнів, – Єрмак

У Євросоюзі йдуть переговори щодо заборони імпорту російської нафти. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що з Франції "лунають позитивні сигнали" щодо нафтового ембарго.

Зараз тривають дискусії щодо нафтового ембарго серед країн-членів ЄС, оскільки поки що не всі виступають за заборону імпорту російського "чорного золота". Однак Андрій Єрмак переконаний, що найближчими тижнями ЄС таки заборонить імпорт російської нафти.

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Ембарго на нафту в найближчі тижні

Андрій Єрмак процитував міністра економіки Франції Бруно Ле Мера, який заявив, що ЄС уже в найближчі тижні може ввести ембарго на російську нафту.

Міністр економіки цієї держави (Франції – 24 канал) Бруно Ле Мер стверджує, що країни-члени ЄС найближчим часом ухвалять рішення про припинення імпорту російської нафти. І це питання вирішиться протягом кількох тижнів,

– зазначив Єрмак.

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