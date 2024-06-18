Безпілотники вдарили по російському Азову: показуємо на карті, де спалахнула пожежа

Унаслідок удару по Ростовській області Росії спалахнуло нафтосховище в Азові. Розташоване місто за 35 кілометрів від адміністративного центру – Ростова-на-Дону.

Атакували регіон саме безпілотники у ніч проти 18 червня. У цьому матеріалі 24 Канал показує, де розташоване місто Азов та нафтові термінали, обстріляні дронами.

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Удар по нафтовим об'єктам в Азові

Саме місто Азов утворює міський округ та є центром Азовського району. За даними на 2021 рік, проживає у ньому майже 82 тисячі людей. До Ростова-на–Дону, обласного центру, близько 35 кілометрів.

Де розташоване місто Азов у Ростовській області: дивіться на карті від Google maps

Журналісти 24 Каналу дослідили кадри у мережі, повідомлення телеграм-каналів та припускають, що дрони вдарили по району, де розташовані такі об'єкти:

Закрите акціонерне товариство "Азовпродукт" – завод, що виробляє метанол;

Товариство з обмежено відповідальністю "ДонТермінал" – сховище, яке зберігає нафту.

Власне, спершу були повідомлення від місцевих жителів, що горить завод з виробництва метанолу. Вочевидь, йшлося про підприємство "Азовпродукт" за адресою: місто Азов, Портовий проїзд, 3.

Згодом губернатор Ростовської області Василій Голубєв константував, що спалахнули резервуари з нафтопродуктами. На карті видно, що якраз-таки біля ЗАТ "Азовпродукт" розташовані нафтові термінали ТОВ "ДонТермінал".

Розташування об'єктів у місті Азові, які атакували дрони: дивіться на карті від Google maps

На карті від кремлівського сервісу "Яндекс" можна краще побачити відстань від ЗАТ "Азовпродукт" до ТОВ "ДонТермінал". Слід уточнити, що останній з перелічених об'єктів розташований навіть трохи за межами Азову – а саме в Кагальницькому поселенні.



Розташування ЗАТ "Азовпродукт" та ТОВ "ДонТермінал" / Скриншот 24 Каналу / Карти російського сервісу "Яндекс"

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Російські окупанти заявляли, що на місце загорання в Азові виїхали відповідні служби для ліквідації полум'я. Станом на 07:00 (18 червня) пожежу не вдалось приборкати. Загалом було залучено понад 200 рятувальників та майже 30 одиниць техніки.