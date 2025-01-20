Наглядова рада АОЗ підтримала Марину Безрукову на посаді директорки агентства

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель (АОЗ) офіційно рекомендувала Міністру оборони України Рустему Умєрову продовжити контракт з чинною директоркою агентства, Мариною Безруковою, на один рік.

Як зазначається в заяві, це рішення було ухвалене на основі високої оцінки її роботи, яка забезпечує стабільність і ефективність процесів оборонних закупівель в умовах війни. У Наглядовій раді підкреслили, що збереження стабільного керівництва є ключовим фактором для впровадження стратегічних ініціатив агентства.

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Крім того, наглядова рада Агенції оборонних закупівель (АОЗ) оголосила про низку важливих ініціатив, спрямованих на забезпечення прозорості діяльності агентства та відповідності процесів оборонних закупівель міжнародним стандартам.

Як повідомляється на офіційній сторінці Агенції у Facebook, одним із ключових кроків є намір залучити Міжнародну раду аудиторів НАТО (IBAN) для проведення незалежного аудиту. Ця ініціатива має на меті підвищити рівень довіри суспільства до оборонних закупівель та сприяти створенню центру передового досвіду з військових закупівель в Україні. Такий центр стане важливим елементом інтеграції України до НАТО.

Керівництво Агенції висловило підтримку цим ініціативам і підтвердило готовність до співпраці з міжнародними аудиторами. Наглядова рада також підкреслила свою консолідовану позицію у реалізації рішень, що спрямовані на зміцнення обороноздатності країни.

Детальніше ознайомитися з офіційною заявою можна на сторінці Facebook Агенції оборонних закупівель.