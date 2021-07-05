Наглядова рада "Нафтогазу" не має колективної спроможності, – експерт

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" у чинному складі не може забезпечити колективну спроможність.

Про це під час дискусії "Корпоративна реформа. Що пішло не так?" сказав керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

Зараз ми опинилися в патовій ситуації, коли наглядова рада, незалежні члени якої представляють різні міжнародні організації, не дружать з керівником правління компанії. Відсутня колективна спроможність наглядової ради. Очевидно зараз потрібно шукати новий баланс. Кожен член наглядової ради має відповідати за якийсь напрямок, вони усі разом мають доповнювати одне одного,

– сказав Паращій.

Він наголосив, що дуже важливо, щоб у наглядовій раді "Нафтогазу" були представлені міжнародні організації: МВФ, ЄБРР та інші партнери.



"Без цього важеля ми підемо туди, де ми були у 2014 році. Корпоративне управління створене для того, щоб наглядова рада, як вищий спостережний орган, представляв інтереси усіх стейкхолдерів. Але в нас є то перегин в сторону держави, то в сторону зовнішнього управління", – наголосив експерт.



Він додав, що попереднє правління "Нафтогазу" та чинний склад наглядової ради не змогли створити ефективну стратегію з управління компанією, яка б співвідносилася із загальною стратегією розвитку енергетичної галузі.



"У нас накопичилися проблеми, але їх немає кому вирішувати, оскільки керівники "Нафтогазу" зайняті корпоративним конфліктом, а не корпоративним управлінням. Ця ситуація – неприпустима, її треба якмога швидше вирішувати", – підкреслив експерт.