Об этом во время дискуссии "Корпоративная реформа. Что пошло не так?" сказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Сейчас мы оказались в патовой ситуации, когда наблюдательный совет, независимые члены которого представляют различные международные организации, не дружат с руководителем правления компании. Отсутствует коллективная способность наблюдательного совета. Очевидно сейчас нужно искать новый баланс. Каждый член наблюдательного совета должен отвечать за какое-то направление, они все вместе должны дополнять друг друга,

– сказал Паращий.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы в наблюдательном совете "Нафтогаза" были представлены международные организации: МВФ, ЕБРР и другие партнеры.

"Без этого рычага мы пойдем туда, где мы были в 2014 году. Корпоративное управление создано для того, чтобы наблюдательный совет, как Высший наблюдательный орган, представлял интересы всех стейкхолдеров. Но у нас есть то перегиб в сторону государства, то в сторону внешнего управления", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что предыдущее правление "Нафтогаза" и действующий состав наблюдательного совета не смогли создать эффективную стратегию по управлению компанией, которая бы соотносилась с общей стратегией развития энергетической отрасли.

"У нас накопились проблемы, но их некому решать, поскольку руководители "Нафтогаза" заняты корпоративным конфликтом, а не корпоративным управлением. Эта ситуация – недопустима, ее надо как можно быстрее решать", – подчеркнул эксперт.