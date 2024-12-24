Конкурс, як на керівника НАБУ: як проходить перезапуск наглядових рад в університетах

Трансформувати систему освіти в університетах та підвищити ефективність навчання неможливо без фундаментальних змін управлінських процесів. Потрібно змінювати формат менеджменту в закладах освіти. Саме тому один із треків трансформації – оновлення наглядових рад.

Як наглядові ради працюють зараз

Зараз у деяких університетах працюють наглядові ради, але вони підпорядковані ректору. Через це вони не мають вагомого впливу на процеси й не можуть впроваджувати революційні зміни в закладах вищої освіти. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Наша мета – зробити наглядову раду органом самоврядування з потужним голосом бізнесу. З одного боку, це можливість для топменеджерів долучитися до освітніх процесів і змінювати систему, враховуючи виклики та потреби в новій реальності.

З іншого – університети можуть залучати СЕО технологічних компаній, експертів ІТ-сфери чи інших напрямів, які можуть зробити вагомий внесок у розвиток якісної вищої освіти й інтегрувати найкращі практики бізнесу в освіті. Таку практику впроваджують в університетах багатьох країн. Зокрема, у США, Великій Британії, Канаді тощо.

Спільно з МОН розпочали впроваджувати зміни в повноваження та функціонування наглядових рад. Зараз триває експериментальний проєкт з розвитку автономії закладів вищої освіти. Оновлені наглядові ради працюватимуть у трьох пілотних закладах вищої освіти:

Запорізькому національному університеті,

Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника,

Київському авіаційному інституті.

У ЗНУ вже призначили оновлену наглядову раду, до якої увійшли підприємці, науковці, журналісти. На черзі – Прикарпатський університет, а відбір до КАІ розпочнеться на початку наступного року. Тож усі охочі, які відповідають критеріям, можуть подати заявку.

Як відбувається відбір членів наглядових рад

У пілотних закладах освіти членів наглядових рад оберуть за новою процедурою, яка за форматом нагадує співбесіди на посаду керівника НАБУ – усе максимально прозоро та відкрито.

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У жовтні був сформований Комітет з відбору членів наглядових рад, до якого увійшли шість незалежних експертів:

троє представників іноземних організацій, які співпрацюють з Україною,

троє українців-номінантів від МОН.

Протягом двох днів відбудуться співбесіди кандидатів із членами комітету. Це буде у форматі open call, на яких потенційні члени наглядових рад просуватимуть своє бачення розвитку університету. На кожного буде 20 хвилин, включно з власною презентацією та запитаннями від членів комітету. Після завершення відбору записи інтерв'ю будуть доступні на сайті МОН.

Важливо, що під час презентації кандидат має зазначити, які саме компетенції та експертизу він може забезпечити в роботі наглядової ради, – підвищення якості освіти чи розвитку науки, фінансовий контроль, стратегічне планування, освітні реформи, зв'язок з бізнесом тощо. А також повинен розказати, як саме сприятиме покращенню роботи університету.

Загалом до наглядової ради Запорізького національного університету подалися 20 кандидатів, а до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – 15. Після завершення пітчингів комітет відбере й запропонує по 7 учасників наглядової ради до університету. Після цього Міністерство освіти та науки має надати офер кандидату й укласти контракт.

Чому потрібно перезапускати наглядові ради

Найважливіше, що освіта інтегрується з бізнесом. Тісна співпраця освітніх закладів з підприємцями – ефективний шлях до якісних змін у системі освіти. Наглядова рада впливатиме на менеджмент університету: обиратиме та звільнятиме ректорів, затверджуватиме кандидатури проректорів. А також не просто залучатиме інвестиції від бізнесу, а й вирішуватиме, як найефективніше використовувати ці кошти, контролюватиме цей процес.

Окрім цього, наглядові ради працюватимуть з українським бізнесом, а в планах – і з міжнародним. Усе це сприятиме розвитку університету відповідно до сучасних стандартів та потреб освіти й науки в Україні.