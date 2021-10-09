Нагода весело провести час всією сім'єю: біля Офісу Президента показуватимуть мультики
Джерело:Офіс Президента
У Києві поблизу будівлі Офісу Президента відбудеться показ українських мультфільмів. Це чудова нагода для батьків весело провести час разом зі своїми дітьми.
Усі бажаючі зможуть переглянути картини 9 жовтня неподалік ігрового майданчика за мотивами робіт художниці Марії Примаченко з 15:00 до 21:00.
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Біля Офісу Президента відбудеться показ мультфільмів українського виробництва,
– повідомили на Банковій.
Діти та їхні батьки зможуть переглянути:
- анімаційну стрічку-фентезі "Викрадена принцеса";
- перший і другий сезони українського мультсеріалу "Ескімоска" про пригоди дівчинки Ескімоски та її друзів.
"Запрошуємо приєднатися до перегляду та весело провести час усією родиною! Вхід на показ вільний", – додали в Офісі українського президента.
Ткаченко порадив мультфільми
Міністр культури Олександр Ткаченко порекомендував українські мультфільми, які варто переглянути з дітьми, зокрема:
- "Козаки" (2016, 2018);
- "Кохання" (2019);
- "Викрадена принцеса" (2018);
- "Микита Кожум'яка" (2016)
- "Клара та Чарівний Дракон" (2019);