Нагода весело провести час всією сім'єю: біля Офісу Президента показуватимуть мультики

У Києві поблизу будівлі Офісу Президента відбудеться показ українських мультфільмів. Це чудова нагода для батьків весело провести час разом зі своїми дітьми.

Усі бажаючі зможуть переглянути картини 9 жовтня неподалік ігрового майданчика за мотивами робіт художниці Марії Примаченко з 15:00 до 21:00.

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Біля Офісу Президента відбудеться показ мультфільмів українського виробництва,

– повідомили на Банковій.

Діти та їхні батьки зможуть переглянути:

анімаційну стрічку-фентезі "Викрадена принцеса";

перший і другий сезони українського мультсеріалу "Ескімоска" про пригоди дівчинки Ескімоски та її друзів.

"Запрошуємо приєднатися до перегляду та весело провести час усією родиною! Вхід на показ вільний", – додали в Офісі українського президента.

Ткаченко порадив мультфільми

Міністр культури Олександр Ткаченко порекомендував українські мультфільми, які варто переглянути з дітьми, зокрема:

"Козаки" (2016, 2018);

"Кохання" (2019);

"Викрадена принцеса" (2018);

"Микита Кожум'яка" (2016)

"Клара та Чарівний Дракон" (2019);