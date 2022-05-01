Наказ прибрати Соловйова віддав особисто Путін: чим завинив улюбленець тирана

Російські пропагандони верещать. Ще трохи і вони верещатимуть, що "на нас напало НАТО".

Кремлівська балакуча голова потрапила в немилість

Виродки, пішли геть із України і живіть, як хочете. І тоді не буде ось цих сюжетів на тему "Боже мій! У Брянську щось вибухнуло! У Бєлгороді щось вибухнуло! У Калузі хтось не там палив!". Ви перейшли червону лінію. І ми за неї, за цю червону лінію, вас заженемо назад.

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На російському терористичному каналі незабаром головною буде Ольга Скабеєва. Ну, так – Соловйова за наказом Путіна приберуть. Адже організувати "замах" на Володимира Рудольфовича Посліда (Володимира Соловйова) вказав особисто Путін. А знаєте, за що?

Тому що Володимир Послід (Соловйов) подумав, що він президент Росії. Він так багато натриндів з приводу крейсера "Москва", з приводу тих чи інших дій, що Путін дав команду пояснити цьому Геббельсу, який вважає себе Левітаном, що так поводитися не варто.

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Пропаганда загнала росіян на край могили

І якщо так триватиме, то укокошать Рудольфовича, а його дві дачі на озері Комо дістануться Україні як компенсація за завдану війною шкоду і збитки. Звісно, ​​дачами ніхто не обмежиться.

Ось ці сюжети на тему "ось, американці, англійці та усілякі народці щось задумали проти Росії" подаються в такому ключі, що ось, мовляв, усі мають згуртуватися довкола Путіна.

Росіяни, кидайте свого старого діда, доки він не потягнув вас усіх у могилу! Вже мінус 20 тисяч молодих чоловіків російського походження з російськими паспортами, які тут були знищені. Не вгамуєтесь – ця цифра буде помножена на 10.

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