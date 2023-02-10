Наказ Путіна ніхто не скасовував, – політтехнолог про удари по цивільних об'єктах України

Вдень 10 лютого Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Кремль викидає на це мільярди доларів та продовжує тактику ударів по цивільній інфраструктурі, адже наказ Владіміра Путіна ніхто не скасовував.

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він пояснив, що цю тактику раніше вигадав не Суровікін, як всі думають, а сам Путін.

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За його словами, російський диктатор особисто оголошував цю тактику, коли з келихом шампанського в руці говорив, що вони будуть знищувати українську інфраструктуру.

Це тактика не Суровікіна, а тому з його відстороненням вона не зникла. Мені здається, що росіяни щоразу думають, що "от зараз точно вийде, адже минулого разу не вийшло через погоду, темряву, був шторм чи ще щось, а зараз от щось вийде",

– зазначив Шейтельман.

Він зауважив, що таку тактику можна спостерігати у всьому, що робить Росія, зокрема і на фронті – "от зараз у нас не вийшло, але ми пробʼємо оборону ЗСУ".

На його думку, попереднього дня Росія дещо змінили тактику – перед масованою атакою випустили багато снарядів з С-300, але знову не вийшло. Проте у Повітряних Сил ЗСУ теж вже вироблені певні алгоритми.

"От сьогодні потрапили в 4 електростанції, але в Києві вже повернулися до звичайних графіків, у Дніпрі також. Тож, за час війни українська армія стане найпрофесійнішою, але й енергетики стануть професійними та унікальними, бо вони розробили багато варіантів на різні випадки", – вважає політтехнолог.

Шейтельман наголошує, що росіяни не припиняють думати, що "цього разу вийде".

До того ж, наказ Путіна ніхто не відміняв. Адже для того, аби припинилися масовані атаки, Путін має сам сказати: "Все, ми тепер не бомбардуємо інфраструктуру, а робимо щось інше",

– заявив політтехнолог.

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Крім того, як пригадав Шейтельман, цього дня було неочікуване повідомлення у російського агента Гіркіна про те, що російські військові – ідіоти, бо ракетна підтримка потрібна окупантам на фронті, а вони бʼють по інфраструктурі, щоб навести паніку.

Політтехнолог вважає, що українці – це така собі ціль, ми відволікаємо ракети від нашої армії, які повертають території.

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