Накопичували гроші: у Ахметова зманіпулювали щодо запасів вугілля на ТЕС

У ДТЕК пояснювали невиконання умов щодо мінімальних запасів вугілля на ТЕС відсутністю грошей. Проте дані зі звітності компанії свідчать – гроші були.

Більшість електроенергії в країні виробляє державний "Енергоатом", тобто АЕС, але без ТЕС не обійтися. Вони, як мінімум, потрібні в пікові години, коли всі вдома і треба додати потужності – ранок – вечір.

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"Атомку" вмикали практично на максимум

АЕС в Україні неманеврені, бо так їх будували, для маневрування використовують гідроелектростанції, ТЕС. Практично всією теплоелектрогенерацією в країні володіє компанія Ріната Ахметова DTEK ENERGY.

Ще буквально 2 тижні тому жодна з ТЕС не мала мінімальних запасів вугілля, які мають бути на складі, аби станція без порушень ліцензії пропрацювала осінньо-зимовий період.

Мінімальні гарантовані запаси вугілля на ТЕС – це не право, а обов'язок для власників ТЕС. Це частина ліцензійних умов і порушувати це не можна – інакше штраф або позбавлення ліцензії. Ці вимоги встановлює держава, аби не нервувати потім, що в якийсь момент може не вистачити палива на вироблення електроенергії.

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Так от, попередні 3 місяці держава нервувала. "Атомку" ввімкнули практично на максимум, бо ТЕС були без вугілля. Так, його не вистачало на всіх ТЕС, і державних станціях зокрема. Але зараз не про державні "факапи", адже більшість теплоенергетики – у руках Ахметова.

У ДТЕК вже втретє за рік додавалась ще й аномальна аварійність енергоблоків. Це тоді, коли "Укренерго" звертається до компанії: "нам треба ваша електроенергія", а вони кажуть – "ми не можемо, в нас аварія на блоці".

Через це, пояснювали в "Укренерго", ми декілька разів просили аварійну допомогу у Білорусі та Словаччини. Там так і казали, що через аварії на станціях ДТЕК не змогла виробити достатню кількість внутрішньої електроенергії, яка була потрібна в енергосистемі терміново.

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Тому довелось терміново просити у сусідів, аби наша енергосистема вся і повністю не "лягла". У 2021 році кількість цих випадків збільшилась в рази.

"Ми приблизно 10 разів активували аварійну допомогу в Бурштинський енергоострів і декілька разів в основну частину енергосистеми України з Білорусі і це відбувалось якраз через аварійні зупинки блоків, а інші були в резерві через відсутність палива, їх не можна було включити", – сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Куницький.

ДТЕК не завезла достатньо вугілля

Звісно, у ДТЕК заперечували, що це саме через них. У грубій формі. Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зазначив: "Сказали, що через аварійність ДТЕК ми звернулися за допомогою, я сподіваюся, це було вперше і востаннє. Або ви кажете правду, і ми готові відповідати за свої дії, або мовчите, бо відповідатимемо жорстко".

Так приватна компанія дозволяє собі розмовляти із відповідальною за роботу енергосистеми держструктурою. Водночас "Укренерго" попросило профільний орган перевірити, а чому це в ДТЕК так часто стало все ламатись. Держенергонагляд вже перевірив.

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Щось надто багато проблем в енергосистемі в 2021 році були пов'язані саме із "немонополістом" у теплоенергетиці. І виникає питання: а ці проблеми об'єктивні чи штучні? Пошукаємо відповідь.

ДТЕК не завезла достатньо вугілля на свої ТЕС. У ДТЕК сказали: не купили вугілля, бо не мали на це вільних грошей. Вони це заявляли неодноразово, але чи справді це так? Чи справді в ДТЕК не було грошей аби купити вугілля? Варто просто глянути на їхню ж фінансову звітність:

1 липня червня 2021 року на рахунках DTEK ENERGY лежали 14 мільйонів доларів;

30 вересня – 51 мільйон доларів.

Це дані ДТЕК, вони – у звітності нідерландської DTEK ENERGY. Це фірма співвласниця теплоелектростанцій. Ці дані говорять, що гроші були.



Фінансова звітність ДТЕК / Скриншот з відео Bihus.Info

Гроші на рахунках накопичувались в період, коли запаси вугілля на ТЕС стрімко зменшувались. І саме в період, коли в ДТЕК мали б готуватися до опалювального сезону і купляти достатньо вугілля, але не купляли, хоч гроші і були.

Загалом скаржитися на неможливість забезпечити мінімально обов'язкові запаси вугілля на ТЕС, коли інші бізнеси олігарха показували мільярдну прибутковість, коли Ахметов купував ще одне обленерго, а його родина приростала елітною нерухомістю у Швейцарії – має вигляд лицемірства, чи не так?

Тож виходить, що проблема була не у відсутності грошей, а у відсутності бажання. Одна теза немонополіста – лускає, як мильна бульбашка. Так, достатньо вугілля не купляли, хоч гроші були.

ДТЕК не перший рік зменшує видобуток вугілля

Водночас ще й почали зменшувати власний видобуток в Україні. Бо ж у руках Ахметова ще й абсолютна більшість українського вугілля. Найкращі шахти належать його холдингу.

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Так от, ДТЕК уже не перший рік зменшує власний видобуток вугілля. У 2021 році добув на 10% менше вугілля, ніж у 2020 році і на чверть менше, ніж у 2019 році.

Як зменшили? На початку 2021 року ДТЕК відмовились орендувати в держави шахту "Добропіллявугілля". Оренда була підписана до 2059 року, але від шахти відмовились, а держава ще й доплатила Ахметову 400 мільйонів гривень. Нічого так бізнес-план – береш щось в оренду в держави, використовуєш поки тобі вигідно, а потім за повернення ще й гроші отримуєш.

Водночас в компанії сказали, що ще й виробляли більше електрики. Тому виник дефіцит вугілля у другій половині року. Це дійсно могло б пояснити невиконання ліцензійних умов по мінімальних запасах в опалювальний сезон. Якби не ще одне але.

Неточності зі спаленою електроенергією

Протягом року понад 1,5 мільйон тонн вугілля, за даними "Цензор.НЕТ", ДТЕК спалив для експорту електроенергії в Європу. І навіть тут гендиректор компанії не зміг втриматись від маленької неточності.

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Менеджер ДТЕК сказав, що для постачання електроенергії в Європу компанія спалює по 30 тисяч тонн. За підрахунками одразу двох аналітиків, в попередні кризові пів року компанія спалювала в середньому по 140, а не 30 тисяч тонн.

Це еквівалент двох кораблів, які ДТЕК восени з таким пафосом привозила в Україну. Компанія могла б замість цього виконати ліцензійні умови і забезпечити склади ТЕС запасами для виробітку електрики Україні, але вони цього не зробили.

На початку грудня на Бурштинській ТЕС було приблизно 15 тисяч тонн вугілля гарантованих запасів зі 161 тисячі. Водночас це не заважало їм спалювати десь по 5 тисяч тонн на день для експорту електроенергії,

– зазначив аналітик проєкту "Ліга антитрасту" Володимир Ахундов.

Він додав, що за підрахунками, приблизно 30% всієї електроенергії з Бурштинського було експортовано до Європи. Враховуючи експортовані обсяги на місяць – це могло сягати 25 – 27 мільйонів євро.

Варто акцентувати – приватна компанія має право продавати що хоче і куди хоче, якщо вона виконує вимоги законодавства. А вона не виконувала.

Компанія елементарно не дотримувалась правил, вона ще і не соромилась вдавати "рятівників нації". Бо вже аж під кінець року з пафосом завозили в країну кораблі з вугіллям морем і звітували про стаханівські збільшення видобування палива. У самий розпал кризи.

Про підозрілу кількість аварійних ремонтів та справжню причину "дефіциту" вугілля – дивіться у випуску програми Bihus.Info.