Накрила розпечена магма: в Італії знайшли рештки чоловіка, який рятувався від виверження Везувію

На місці давньоримського міста Геркуланум виявили рештки чоловіка, який намагався врятуватися від вивердження Везувію. До порятунку залишалися лічені кроки. Водночас добігти до води чоловік не встиг.

Міністр культури Італії заявив, що ця знахідка – "сенсаційна". Розкопки у Геркуланумі відбуваються вперше за 25 років.

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Попередній аналіз показав, що виявлені рештки належать чоловікові віком близько 40 років. Кістки загиблого забарвлені у яскраво-червоний колір. Найімовірніше, причиною стала дія розпеченої магми, яка накрила чоловіка, на кров.

Керівник археологічного парку Геркуланум Франческо Сірано зауважив, що смерть чоловіка була жахливою.

Його остання мить була швидкою, але жахливою. Гаряча біла хмара рухалася в бік моря і була такою густою, що в ній не було повітря,

– розповів фахівець.

За словами Сірано, голова чоловіка була спрямована у бік моря. Загиблий лежав серед обвугленої деревини.

Археологи розповідають, що це могли бути дерев'яні конструкції будинків. Однак з них могла впасти й розбити голову чоловікові.

Ким міг бути загиблий

Він точно не ховався від виверження. Бо у такому випадку в цей час не перебував би надворі. Ймовірно, загиблий був рятувальником.

"Можливо, це супутник "солдата Плінія", якого у 1980-х роках знайшли за 20 метрів від місця знахідки", – наголосив Сірано.

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