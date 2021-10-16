Министр культуры Италии заявил, что эта находка – "сенсационная". Раскопки в Геркулануме происходят впервые за 25 лет.

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Предварительный анализ показал, что обнаруженные останки принадлежат мужчине в возрасте около 40 лет. Кости погибшего окрашенные в ярко-красный цвет. Вероятнее всего, причиной стало действие раскаленной магмы, которая накрыла мужчину, на кровь.

Руководитель археологического парка Геркуланум Франческо Сирано заметил, что смерть мужчины была ужасной.

Его последний миг был быстрым, но ужасным. Горячее белое облако двигалось в сторону моря и было таким густым, что в нем не было воздуха,

– рассказал специалист.

По словам Сирано, голова мужчины была направлена ​​в сторону моря. Погибший лежал среди обугленной древесины.

Археологи рассказывают, что это могли быть деревянные конструкции зданий. Одна из них могла упасть и разбить голову мужчине.

Кем мог быть погибший

Он точно не прятался от извержения. Поскольку в таком случае в это время не находился бы на улице. Вероятно, погибший был спасателем.

"Возможно, это спутник "солдата Плиния", которого в 1980-х годах нашли в 20 метрах от места находки", – подчеркнул Сирано.

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