Налаштовані рішуче: Польща готова конфіскувати майно Росії на своїй території

У Польщі заявили, що мають намір конфіскувати російське майно, яке знаходиться на їхній території. Мовиться про нерухомість та фінансові активи.

Відповідну інформацію оприлюднив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у інтерв'ю місцевому виданню. З журналістами політик поспілкувався 20 березня – на 25-й день війни, яку Росія почала проти України.

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Польща планує конфіскувати російське майно

У нас немає російських яхт. Але є трохи нерухомості і фінансові активи, тобто акції компаній, які ми повинні забрати. У всякому разі, наша коаліція – рішуче за це,

– пояснив Моравецький.

Попередньо відомо, що уряд Польщі обговорить з опозицією питання щодо війни в Україні.

Зокрема однією з тем, що обговорюватиметься, буде конфіскація російського майна, яке перебуває у Польщі.

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