Нальоти авіації та артилерійські удари: як минула ніч на Запоріжжі

На Запоріжжі продовжують тримати оборону. Вночі на 6 березня противник застосовував артилерійські удари та нальоти авіації.

Противник веде наступ на Запоріжжя

За даними голови Запорізької ОДА Олександра Старуха, на даний час просування противника на територію області під контролем.

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Після перегрупування та введення частини оперативних резервів, противник силами до 3-х БТР та за підтримки авіації, веде наступ на Запоріжжя,

– йдеться у повідомленні.

Наступ йде на населені пункти: Малинівка, Любимівка, Пологи, Гуляйполе. При цьому окупанти активно застосовують артилерію та танки, продовжуючи нарощувати зусилля з метою завдати удару по підрозділам наших військ.

Ворог не просунувся у своїх позиціях

Олександр Старух повідомив, що вночі біля населеного пункту Гуляйполе ЗСУ тримали оборону та наносили вогневе ураження противнику всіма наявними засобами.

Противник застосовував артилерійські удари та нальоти авіації. На даний час просування противника вглиб на визначених рубежах не спостерігається,

– йдеться у повідомленні.



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