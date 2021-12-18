Налякані люди повибігали на вулиці: біля італійського Бергамо стався землетрус

В Італії, поблизу міста Бергамо 18 грудня стався землетрус. Його відчули й у Мілані, там налякані люди повибігали на вулиці.

Трясло в Італії приблизно ополудні. Там зафіксували землетрус магнітудою 4.4.

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Біля Бергамо стався землетрус

Епіцентр землетрусу був в Бонате-Сотто – містечку з населенням 6 тисяч людей, розташованому поблизу Бергамо. Глибина підземних поштовхів залягала на рівні 26 кілометрів. Землетрус відчували по всій Ломбардії.

Трясло й у Мілані

У Мілані, розташованому за 50 кілометрів від Бергамо, багато людей, злякавшись, повибігали на вулиці. Поштовх, який там відчули, не завдав суттєвої шкоди. Повідомлень про руйнування чи постраждалих від поліції та рятувальників не надходило.

Інформації про руйнування з інших населених пунктів також поки немає.

Згодом стався ще один підземний поштовх

Пізніше 18 грудня зафіксували ще один землетрус, слабший, ніж перший. Його магнітуда становила 2,2. Відповідно до даних Національного інституту геофізики та вулканології, цього разу епіцентр був розташований в Осіо-Сотто на глибині 24,9 кілометра.

Перший і потужніший землетрус зафіксували у Бонате-Сотто: дивіться карту

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