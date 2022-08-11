Нам з ним дуже пощастило, – Арестович про важливі для перемоги риси Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залежний став улюбленцем та героєм українського народу. Йому вдалося стримати ворога та зробити майбутню перемогу України невідворотною.

Героїчна українська армія зуміла не лише зупинити російських окупантів та поламати усі їхні плани, а й дати ворогу таку відсіч, що він втратив наступальний потенціал. Велика заслуга належить командуванню наших воїнів, а особливо – Валерію Залежному.

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Перемоги Залужного як перемоги України

Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович відзначив роль головнокомандувача ЗСУ Валерія Залежного в успіхах української армії. Зокрема, взаємодія Міноборони та ЗСУ у час війни відбувається максимально ефективно та дозволяє швидко реагувати на всі підступи ворога та потреби нашої армії.

Також Арестович відзначив особисті якості Залужного, для якого Україна та її безпека – завжди на першому місці. Вони разом навчалися в училищі, й ще з того часу нинішній головнокомандувач ЗСУ завжди проявляв свої найкращі якості.

Нам дуже пощастило, що армією керує Залужний. Він до мозку кісток професійний військовий, він обожнює армію та живе нею. Також він гіпервідповідальний за державу. Окрім того, він завжди слухає людей, а його талант стратега вже всі побачили та оцінили,

– сказав Арестович.

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