Нам однаково, що вони проводитимуть, будемо битися, – Костенко про "референдум"

Росіяни планують провести "референдум" в Херсоні та готують провокації – обстрілюватимуть свої позиції та цивільних.

На цей час вони хочуть вимкнути будь-який зв'язок, що є у місті. Про це сказав військовий, народний депутат Роман Костенко в ефірі 24 каналу.

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"Я думаю, що вони проведуть цей "референдум" так само, як вони його провели в окупованому Криму та на Донбасі свого часу", – сказав Костенко.

Він наголосив, що це буде цілковитим фейком. Вони просто оголосять, що люди проголосували "за". Хоча всі знають настрої та позицію херсонців, які не підтримують російських окупантів.

Це типова промосковська версія виборів, які проходять у них протягом усього існування московитів. Але нам однаково, що вони там будуть проводити. Ми знаємо, де кордони нашої землі і ми за них будемо битися,

– наголосив нардеп.

І додав, що за ті злочини усі причетні будуть однозначно покарані.

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