Нам потрібна проєвропейська Молдова, – Фурса пояснив, чому Україна позичить газ
Джерело:24 канал
Україна планує позичити Молдові 700 мільйонів кубів газу. У порівнянні з потребою, яка є в Україні, цей об'єм можна вважати мізерним.
Про це в ефірі 24 каналу заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він наголосив, що Україна лише позичає сусідній державі необхідний їх газ, а не дарує його.
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Україні вигідно позичити газ
"Україні перш за все необхідна проєвропейська Молдова", – підкреслив він. На думку Фурси, Молдовою зараз керує уряд реформаторів, який бажає послабити вплив "Газпрому".
Для України важливо, що збоку, де є Придністров'я, там де є потенційна російська загроза, щоб була дружня Молдова. Ми дуже не зацікавлені в тому, щоб "Газпрому" вдалось збити проєвропейську владу Молдови.
За його словами, той рівень газу, який Україна буде постачати в Молдову, є мізерним. Особливо із потребою, яка є в Україні. Крім того, газ, який отримає сусідня держава – це не подарунок. Молдова має його повернути до січня – лютого, коли в Україні розпочнеться власна енергетична криза.
"Це дуже розумний крок. Він дозволить залишити у Молдові нормальні ціни на газ, а також дозволить їм не прогнутись під "Газпром", – резюмував банкір.
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Україна позичає Молдові газ: головне
- У Молдові виникли проблеми з російською компанією "Газпром" щодо поставки газу.
- Тож Україна погодилась продати сусідній державі 700 мільйонів кубів газу.
- Раніше Україна вже позичала Молдові 16 мільйонів кубів.