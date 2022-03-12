"Нам сказали всіх підряд х**рити: цивільні, діти": СБУ перехопила розмови окупантів

СБУ вкотре перехопила дзвінок російського окупанта. Він розповідав, що їм дали команду стріляти в цивільних. Цей злочинний наказ поширюється навіть на вбивства дітей.

Цю розмову Служба безпеки оприлюднила в мережі 12 березня. Там помітно, що член російської орди сам шокований тим, що відбувається в Україні. Проте разом із цим каже, що напередодні вбили 3 цивільних "і можна спати спокійно".

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"Діти не діти… всіх"

Також підслуханий окупант розповів, що спочатку вторгнення були 2 тисячі бойовиків із квазіреспублік на Сході України. Вони хотіли штурмувати Харків, проте зараз живими залишилися лише 20 – 25 із них.

Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх ху**рити, всіх підряд: цивільні, діти не діти... Ось щойно снайпер, який на вишці сидів, трьох за парканом вбив, які просто ліхтариком в нашу сторону світили,

– розповів один із орків.

У Службі безпеки наголосили, що продовжують збирати такі докази терору російських загарбників. Це дозволить притягнути згодом їх до відповідальності за кожного вбитого українця. "Якщо, звісно, зостануться в живих", – додали в спецслужбі.

Перехоплений СБУ дзвінок окупанта: дивіться відео

Читайте текст допису з телеграму СБУ:

СБУ перехопила розмови окупантів: у Харкові їм дали команду стріляти в цивільних. Російська армія кидає все більше сил на оточення міста, але це не дає бажаних результатів, а втрати окупантів – незрівнянні. Так, із 2 тис. бойовиків так званої "ЛНР", які захотіли штурмувати Харків, зараз у живих залишилися лише 20-25 осіб.

Це змушує окупантів скаженіти, і так відкривається справжнє обличчя "миротворців". "Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх ху * рити, всіх підряд: цивільні, діти не діти… всіх ху * рити, всіх. Ось щойно снайпер, який на вишці сидів, трьох за парканом вбив, які просто ліхтариком в нашу сторону світили", – говорить на перехопленій СБУ розмові один із окупантів. Ми продовжуємо збирати факти воєнних злочинів РФ. Загарбники обов’язково відповідатимуть за кожен постріл, за кожен зруйнований будинок і кожне життя.