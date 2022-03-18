Нам треба переходити на нову тактику, – військовий експерт про знищення окупантів
Російські вбивці не припиняють атаку на українські міста, бажаючи окупувати все нові території України. Проте ЗСУ варто перейти на нову тактику для знищення ворога.
Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Ігор Козій. За його словами, подібну тактику вже частіше стали обговорювати.
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Військовий експерт: Тили сьогодні – це основне
На думку Козія, ця тактика вкрай необхідна. Мовляв, для того, щоб утримати хоча б такі міста, як-от Маріуполь та багато інших.
Нам треба переходити на нову тактику, про яку вже, слава богу, почали казати. Це знищення ворога з тилу,
– наголосив він.
Мовиться про те, щоб знищувати ворога із зовні. Це значно легше й простіше, коли загарбників б'ють не тільки з міста, а й зовні, стріляючи з тилу, вважає військовий експерт. "Знищуючи тили", – додав він, зазначивши, що "тили сьогодні – це основне".
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