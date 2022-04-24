Нам треба вистояти цей тиждень, буде нелегко, – військовий експерт Жданов

Україна має час для того, аби підготуватись до наступної воєнної кампанії ворожої армії Росії. Зокрема, отримати усю військову допомогу від Заходу, яка ще не прибула в Україну.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він переконаний, що зараз час грає на нашу користь.

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За словами Жданова, найближчий тиждень буде важливим для подальшого розвитку війни. Україна мусить вистояти, хоч це може бути важко.

Нам треба вистояти цей тиждень. Це буде дуже нелегко,

– наголосив військовий експерт.

На його думку, наступ окупантів може зупинитись вже через тиждень. Після цього російські окупанти можуть спробувати "закріпитись" на позиціях, які їм ймовірно вдасться захопити. Однак тоді Збройні Сили України розпочнуть контрнаступ.

Олег Жданов про розвиток війни у найближчі дні: дивіться відео