Нам вдалося відбити атаку на аеропорт та відібрати КАМАЗ з набоями, – мер Миколаєва

За словами мера Миколаєва 8 березня українським захисникам вдалось відбити атаку на аеропорт. Також Олександр Сєнкевич зазначив: не обійшлось і без військових трофеїв.

За словами мера Миколаєва, ворог намагається взяти місто у кільце. Станом на зараз окупанти пробують влаштувати переправу та перейти через Буг.

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Росіяни – дуже близько до міста

Сєнкевич зауважив, що росіяни – дуже близько до міста, їх дістає наша артилерія. Про те, що дії українських захисників – успішні, свідчить велика кількість знищеної техніки. 8 березня відбили напад на аеропорт.

Нам вдалось 15 одиниць техніки привезти, зараз ми приводимо її до ладу та передамо нашим військам. Також вдалось взяти цілий КАМАЗ набоїв,

– поділився Сєнкевич.

Мер зазначив, що вантажівку окупанти залишили самі і втекли.

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