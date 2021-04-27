Нам вдавалося захоплювати російські системи радіозв'язку, – Степаненко

Війська зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України тісно взаємодіють з Головним управлінням розвідки. Вдавалось навіть перехоплювати ворожі засоби радіозв'язку.

Про це розповів командувач Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ Євген Степаненко. Він зазначив, що більшість інформації розповсюджувати не можна.

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Ми розуміємо куди рухаються росіяни на сході України, – Степанеко

Водночас, як він зазначив, відомство володіє певними даними. Коли вдається щось захопити, деякі зразки техніки ворога навіть можуть потрапити до їхніх рук. Він наголосив, що зараз це не так часто відбувається.

Коли були активні дії пару років тому, досить часто нам потрапляли в руки, зокрема, засоби тактичного радіозв'язку. Тож ми розуміємо, куди вони рухаються,

– пояснив Степаненко.

Командувач наголосив, що відстежувати такі речі – це загальні світові тенденції. Однак росіяни не все спроможні освоїти через брак технологій.

"Технології правлять усім", – наголосив він.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу