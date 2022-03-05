Нам відмовили у відкритті гуманітарного коридору, – мер Мелітополя

Мелітополь перебуває на порозі гуманітарної катастрофи. Водночас місту відмовили у прокладанні гуманітарного коридору.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров. Гуманітарний коридор дуже потрібний з кількох причин.

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За словами Федорова, першочергово ті люди, які хочуть виїхати з Мелітополя чи повернутися у місто, повинні мати змогу зробити це безпечно.

Також у Мелітополь необхідно доставити продукти, медикаменти та паливо, щоб місто могло функціонувати, але цього немає. Коли з'явиться – поки незрозуміло.

Скільки ми не зверталися до військових, до різних військових, нам відмовлено у прокладанні гуманітарного коридору,

– наголосив мер міста.

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