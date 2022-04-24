Намагалися готувати самі: у Рубіжному двоє дітей тиждень жили під обстрілами

Українські військові врятували двох дітей, який цілий тиждень жили самі вдома в Рубіжному. Їхня мама пішла в місто і не повернулася.

Зараз до мами ніхто не може додзвонитися. Де вона перебуває і чи з нею все гаразд – невідомо.

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Дітей врятували українські військові

Інколи Михайла та Джейсона підгодовували сусіди. Хлопці також старалися самостійно готувати. Мама просила синів в жодному разі не виходити з дому.

Одного дня хлопців побачили українські військові. Вони допомогли їм виїхати, адже перебувати вдома було надто небезпечно. Дітей спершу перевезли в лікарню Сєвєродонецька. Це – один з небагатьох закладів, який ще там працює. А вже згодом їх евакуювали у Полтаву.

Старший брат розповів, як розмовляв з українськими військовими.

Я вийшов, дивлюся — троє військових. Вони кажуть: ти сам? Я кажу що ні, я з молодшим братом. Скільки років? Чотири. Вони кажуть: давайте ми вас краще вивеземо, бо тут небезпечно. "Прилетить" в хату, завалить, ніхто вас не витягне, а мама казала не залишати дім. Я краще про брата подбаю та про своє життя", — каже Джейсон.

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