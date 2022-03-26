"Намагатимемось вивезти людей навіть з Попасної": Гайдай анонсував нові гумкоридори

На Луганщині запрацюють кілька гуманітарних коридорів. Людей спробують вивезти зокрема з Попасної, Гірського, а також Нижнього.

Про це у своєму телеграмі розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що вже відправили на погодження п'ять гуманітарних коридорів.

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Людей спробують вивезти з шести населених пунктів

Як розповів Сергій Гайдай, намагатимуться евакуювати людей з Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Гірського, а також Нижнього. Уже відомо про те, що вдалося вивезти 40 людей з Тошківки.

Сподіваюсь, безпекова ситуація дозволить вивезти всіх охочих. Бо минулого разу автобус у Лисичанську потрапив під обстріл російської армії, тож люди не змогли виїхати,

– підкреслив він.

Сергій Гайдай підкреслив, що вивозити людей із цих населених пунктів будуть лише за відсутності обстрілів. Також він додав, що у зворотньому напрямі поїде транспорт, який привезе до області гуманітарний вантаж.

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