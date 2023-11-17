Намагався погладити: собака Майї Санду вкусив президента Австрії
Джерело:TVR News
У Кишинів 16 листопада завітав президент Австрії Александер Ван дер Беллен. Зрештою під час візиту з австрійським очільником трапився неприємний інцидент.
Так, австрійського лідера покусав собака очільниці Молдови Майї Санду. Інцидент стався, коли лідери гуляли у дворі будівлі адміністрації президентки.
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Пес Санду спровокував міжнародний скандал
Президент Австрії разом зі словенською колегою Наташою Пірц Мусар прибули з офіційним візитом у Кишинів на зустріч із Майєю Санду. Зрештою молдавська президентка познайомила європейських лідерів зі своїм псом на прізвисько Кодруц.
Зрештою Ван дер Беллен вирішив познайомитися з собакою і хотів погладити Кодруца. Однак той його неочікувано вкусив за руку.
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Після цього Санду поспішили швидко заспокоїла Кодруц і перепросити за поведінку тварини перед Белленом. Вона пояснила, що собака злякався великої кількості людей.
Згодом у мережі з'явилися фото з наступних зустрічей Ван дер Беллена зі спікером парламенту Молдови Ігорем Гроссу та прем'єр-міністром країни – Доріном Речаном. На знімках австрійський президент вже був із перев'язаною рукою.
Ван дер Беллен проводив наступні зустрічі з перев'язаною рукою / Фото з фейсбук-сторінки Ігоря Гросу
Наразі Ван дер Беллен ніяк не коментував інцидент, який з ним стався. Водночас достеменно невідомо, наскільки великим був укус собаки Майї Санду.
Президента Австрії вкусив собака Санду / Фото з фейсбук-сторінки Доріна Речана
Сама Санду раніше розповідала, що Кодруц – бездомний пес, який живе в її адміністрації. За її словами, цього собаку знайшли після того, як його збила машина. У результаті Кодруц втратив одну зі своїх лап.
Варто зазначити, що австрійський лідер разом зі своєю словацькою колегою приїхав у Кишинів для проведення переговорів, а також участі у бізнес-форумі, який організували торгово-промислові палати Молдови й Австрії.