Намалював карту рідного села: китаєць, якого викрали 33 роки тому, знайшов матір

Китаєць Лі Цзіньвей відшукав свою рідну матір після 33 років розлуки. Чоловіка викрали та продали, коли він ще був малюком. Потім він все життя ріс у прийомній сім'ї.

Лі Цзіньвей народився у провінції Юньнань, він жив там до 4 років. Чоловік по пам’яті намалював карту рідного села і поліція відшукала його сім'ю.

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Як викрали хлопчика

Ще дитиною сусід заманив хлопчика іграшкою. Він викрав його та відвіз до провінції Хенань за 2 тисячі кілометрів від рідного села. Потім його продали й прийомну родину, де китаєць і виріс.

Лі Цзіньвей зізнався, що все життя його супроводжували згадки про зовнішність батьків та атмосферу біля рідного будинку. Це для нього стало рутинною.

Чоловік додав, що йому було боляче, коли він ходив до школи і читав історії про сімейні зустрічі. Проте, коли подорослішав, то поринув у роботу, одружився і сам став батьком.

Боявся, що батьки померли

Чоловіка чув історії про успішне возз'єднання батьків і викрадених дітей у Китаї. Тоді він зрозумів: чекати більше не може, оскільки батьки старішали.

Я боявся, що вони могли вже померти,

– зізнався чоловік.

Лі навіть не пам'ятав, яке ім'я мав при народженні, але рідне село з усіма хатами і навіть бочки для приготування рису він зміг пригадати.

Як китаєць знайшов сім'ю

Китаєць попросив допомоги у правоохоронців та місцевої влади, здав кров для аналізу ДНК. Найголовніше – чоловік виклав у мережі намальовану карту рідного села та попросив користувачів допомогти йому знайти схожу місцевість.

Виявилося, що на малюнку було гірське селище Чжаотун. За допомогою аналізу ДНК знайшли і матір Лі. На жаль, батько чоловіка на той час вже дійсно помер.

Тепер мати й син зустрінуться 1 січня 2022 року.



Намальована карта села / Фото South China Morning Post